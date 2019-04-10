Госпитализирован Далай-лама

83-летний Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели с грудной инфекцией, сообщает Reuters со ссылкой на персонального секретаря тибетского духовного лидера.

По его словам, во вторник, 9 апреля, верховный лама почувствовал недомогание и обратился в больницу. По итогам обследования врачи обнаружили у него инфекцию и положили на амбулаторное лечение. Ожидается, что оно займет два или три дня.

Реклама

Представитель Далай-ламы подчеркнул, что состояние духовного лидера оценивается как стабильное.

В прошлом году СМИ сообщали, что Китай инвестирует миллиарды в Тибет в попытке укрепить контроль после смерти Далай-ламы.