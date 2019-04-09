Мужчина заговорился по телефону и упал на рельсы в метро в Москве

Мужчина упал с платформы станции «Деловой центр» московского метро, разговаривая по телефону, сообщает РИА «Новости».

«В 18.13 на станции «Деловой центр» Солнцевской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 34-летний уроженец города Челябинска по собственной неосторожности упал на жесткий путь в момент отсутствия поезда на станции», — сказали в метрополитене.

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Сотрудники УВД на метрополитене вызвали наряд скорой медицинской помощи, для извлечения потерпевшего напряжение с жесткого пути было снято в 18.19.

«В ходе опроса мужчина пояснил, что падение произошло по его собственной неосторожности. По его словам, находясь у края платформы, он разговаривал по телефону, оступился и упал на пути», — говорится в сообщении.

Мужчина чувствует себя нормально.