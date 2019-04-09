В «Правом секторе» открестились от Пирожка

В экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) заявили, что выгнали Игоря Пирожка еще в конце 2014 года, сообщает РИА «Новости».

В организации пояснили, что мужчина действительно был членом организации, но начал делать бандитские схемы, и его выгнали.

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Также в «Правом секторе» добавили, что не поддерживают связь с Пирожком.

Ранее сообщалось, что в отношении Пирожка возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Деятельность организации «Правый сектор» запрещена в России.