Путин рассказал о «генеральной уборке» Арктики

Президент России Владимир Путин рассказал, что «генеральная уборка» арктической территории идет с 2012 года,передает РИА «Новости».

Он отметил, что за это время было вывезено более 80 тысяч тонн потребительских отходов.

«Вот уже несколько лет мы ведем так называемую генеральную уборку арктической территории. Начиная с 2012 года вывезено и утилизировано более 80 тысяч тонн отходов», — заявил Путин.

Реклама

Также президент сообщил о необходимости предусмотреть дополнительные меры по развитию цивилизованного экологического туризма и созданию необходимой инфраструктуры.

Ранее Путин заявил об укреплении Россией присутствия в Арктике.