Участника нападения на Буденновск приговорили к 11 годам колонии

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным участника банды Шамиля Басаева Руслана Исламова в нападении на Буденновск летом 1995 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Как отмечается, осужденного приговорили к 11 годам колонии общего режима.

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«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Исламову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — объявил судья.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали члена банды Басаева за теракт в Буденновске.

В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Тогда погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.