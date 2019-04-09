Участника нападения на Буденновск приговорили к 11 годам колонии
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным участника банды Шамиля Басаева Руслана Исламова в нападении на Буденновск летом 1995 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.
Как отмечается, осужденного приговорили к 11 годам колонии общего режима.
«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Исламову 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — объявил судья.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали члена банды Басаева за теракт в Буденновске.
В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Тогда погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.