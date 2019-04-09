В России задержан вербовщик «Правого сектора» Пирожок

В Московском регионе задержан член экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) И.Н. Пирожок, который был направлен в Россию для агитации и вербовки. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, мужчина возглавлял отряд «Правого сектора», который занимался «партизанской войной против России».

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«В 2014 году задержанный на территории Украины вступил в состав «Правого сектора» под псевдонимом Чирка Роман, где... создал отряд «Хорти» («Борзые»), предназначенный для ведения партизанской войны против России», — уточнили в ФСБ.

В отношении Пирожка было возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

По данным ФСБ, в январе 2018 года Пирожок приехал на территорию Московского региона и жил там по различным конспиративным адресам. Он проводил мероприятия в интересах «Правого сектора», распространял агитационно-пропагандистские материалы.

Ранее сообщалось, что в ФСБ связали спецслужбы Украины и ИГ (организация запрещена в России).

Деятельность организации «Правый сектор» запрещена в России.