В Кремле отреагировали на решение ЕСПЧ об аресте Навального по делу «Ив Роше»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал домашний арест Алексея Навального по делу «Ив Роше» незаконным. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Кремль не согласен с этим постановлением.

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«Достаточно неожиданное [решение ЕСПЧ]. Вряд ли по сути можно с ним согласиться», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ удовлетворил иск Алексея Навального против России о домашнем аресте по делу о хищениях средств компании «Ив Роше», под которым он находился более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил выплатить Навальному €20 тыс. за моральный ущерб и €2,6 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.