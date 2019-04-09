Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии
Прокурор Милана Дигаева попросила Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я попросила наказание в виде 14 лет заключения», — отметила Дигаева.
Она добавила, что приговор будет оглашен 16 апреля.
Реклама
Максимальное наказание за преступление, в котором обвиняется Берг, — 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что норвежский шпион собирал данные о российских подлодках.
Берг был задержан в России по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он собирал информацию о российских подлодках.