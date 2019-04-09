Обвиняемому в шпионаже против России норвежцу грозит 14 лет колонии

Прокурор Милана Дигаева попросила Мосгорсуд приговорить обвиняемого в шпионаже норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я попросила наказание в виде 14 лет заключения», — отметила Дигаева.

Она добавила, что приговор будет оглашен 16 апреля.

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Максимальное наказание за преступление, в котором обвиняется Берг, — 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что норвежский шпион собирал данные о российских подлодках.

Берг был задержан в России по подозрению в шпионаже. По версии следствия, он собирал информацию о российских подлодках.