Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета в Саратове
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета в аэропорту Саратова, передает ТАСС.
Самолет Як-42Д должен был лететь в Сургут.
На борту находились 99 пассажиров, их эвакуировали.
Во время взлета произошло задымление в кабине самолета и было принято решение о прекращении взлета и заруливании на стоянку.
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Обстоятельства произошедшего выясняются.
По данному факту сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК уже начали проверку.