Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета в Саратове

Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета в аэропорту Саратова, передает ТАСС.

Самолет Як-42Д должен был лететь в Сургут.

На борту находились 99 пассажиров, их эвакуировали.

Во время взлета произошло задымление в кабине самолета и было принято решение о прекращении взлета и заруливании на стоянку.

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Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данному факту сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК уже начали проверку.