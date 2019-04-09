Названа главная причина авиакатастроф в России

В адресованном Совфеду докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что основной причиной крушения самолетов в России в прошлом году стал неудовлетворительный уровень подготовки пилотов. С документом ознакомилось РИА «Новости».

В докладе отмечается, что образование выпускников авиационных училищ часто не соответствует требованиям авиакомпаний. Также, говорится в документе, отсутствует необходимый контроль за Государственной программой обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации.

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В докладе подчеркивается, что в 2018 году число «авиационных событий» выросло до 905 при 885 в 2017-м.

Ранее сообщалось, что в России в 2018 году произошли 42 авиапроисшествия и 22 катастрофы, в результате которых погибли 128 человек.