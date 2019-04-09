Жительница Приамурья покормила медведя с рук и попала в больницу

На одной из баз отдыха Благовещенска женщина 1991 года рождения попыталась покормить медведя с рук через прутья металлической клетки, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Амурской области.

Отмечается, что после неудачной попытки покормить медведя женщину доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. Характер травм, которые получила женщина, в ведомстве не уточнили.

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«Следствие даст правовую оценку действиям сотрудников базы отдыха, ответственных за содержание животного и обеспечение безопасности посетителей», — отмечается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что в Приамурье прокуратура проверяет информацию об «ожившей» в морге пенсионерке.