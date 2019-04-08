Пенсионерка заявила в полицию из-за покупки шубы в результате психической атаки

Московская пенсионерка пожаловалась полиции на неизвестных, которые якобы подвергли ее психической атаке и продали шубу, сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

Уточняется, что в полицию обратилась 80-летняя москвичка и попросила принять меры к двум гражданам Греции, которые, по словам женщины, подвергли ее психической атаке, после чего продали шубу и два комплекта постельного белья за 30 тыс. руб.

Реклама

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что россиянин избил пенсионерку за еду и чайник.