Неизвестные выбросили гору новой обуви под мост в Краснодаре

Под мостом в Краснодаре нашли большое количество новой обуви. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сети появилось видео, на котором видна гора обуви с бирками. Ее нашли под одними из мостов в городе.

Краснодарские власти не могут объяснить причину появления обуви под мостом, уточняет агентство.

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Узнав о содержимом под мостом, местные жители оперативно приехали на место, добавляет агентство.

Ранее сообщалось, что в Казахстане жители воруют спирт после ДТП со спиртовозом.