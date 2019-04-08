Животных из «китовой тюрьмы» отпустят на волю

Всех животных, которые попали в «китовую тюрьму» в Приморье, решили выпустить на волю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя директора по научной работе ВНИРО Вячеслава Бизикова.

По его словам, животных из «китовой тюрьмы» хотят выпустить, но сроки их освобождения пока точно неизвестны.

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Также Бизиков рассказал, что после российской зимы у некоторых животных появились проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что у белух в «китовой тюрьме» обнаружили травмы.

Также предполагалась, что косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средней в Приморье вернут в естественную среду обитания в июне-июле 2019 года.