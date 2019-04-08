Появились подробности о пожаре на территории НПЗ под Самарой

Пожар произошел на заводе масел и присадок на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области, а не на самом НПЗ, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По уточненным данным, Новокуйбышевский НПЗ в результате пожара не пострадал. Источник добавил, что площадь возгорания составила 80 кв. метров, пожару присвоена вторая категория сложности.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщило, что на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области начался пожар.