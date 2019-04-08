Бурятские школьники осквернили десятки могил на кладбище

В Бурятии несколько школьников из младших классов повредили 37 могил на кладбище в селе Буй, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

Отмечается, что учащиеся школы восьми и девяти лет, «балуясь», нанесли ущерб надгробным памятникам. Известно, что школьников задержали.

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В настоящее время в отношении родителей составили протокол «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В ведомстве добавили, что после расследования, семьи детей поставят на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что бурятских школьников наказали уроком в противогазах.