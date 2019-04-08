Норму учебной нагрузки могут установить для школьников в России

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к Роспортребнадзору с инициативой разработать нормы максимальной учебной нагрузки в сутки для школьников. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, ученики не успевают освоить установленный федеральными образовательными стандартами материал, в результате чего обязательные занятия переносятся на внеурочное время.

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По оценкам экспертов, ученик начальной школы проводит за учебой около 47 часов в неделю, что негативно отражается на здоровье.

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