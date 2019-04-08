Самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе на Тайване

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за дыма в двигателе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на борту лайнера находились 317 пассажиров.

Как отмечается, в настоящее время причина внезапного задымления в одном из двигателей неизвестна.

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При этом инцидент может быть связан со столкновением самолета с птицей.

Ранее сообщалось, что стая гусей остановила направлявшийся в Нью-Йорк самолет.