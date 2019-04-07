Задержанных с наркотиками в центре Москвы британцев отпустили

Двух граждан Великобритании, которые были задержаны, предположительно, с наркотиками, отпустили под подписку о невыезде, передает РИА «Новости».

«Двух граждан Великобритании задержали в связи с незаконным оборотом наркотиков. Они содержались в УМВД по району «Басманный» менее трех часов», — сообщил секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

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Уточняется, что британцы не могут покидать территорию России.

Ранее сообщалось, что в районе Чистых прудов в столице задержали двух британцев с неизвестным веществом.