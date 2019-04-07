Московский чиновник и его жена подали заявления друг на друга
Глава администрации Щербинки Сергей Гаврилов и его супруга подали заявление в правоохранительные органы друг на друга. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чиновник пожаловался на то, что его жена, с которой он собирается развестись, пришла к нему в квартиру вместе с родственниками, чтобы посмотреть на новую избранницу.
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В свою очередь супруга Гаврилова написала на него заявление из-за того, что глава администрации Щербинки «развел в квартире притон», говорится в материале.
Ранее сообщалось, что жительница Кубани заплатила «магу» крупную сумму, пытаясь вернуть мужа.