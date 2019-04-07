Стали известны подробности стрельбы в Дании

В датском городе Хорсхольм в результате перестрелки есть раненые и погибший. Об этом сообщает TCH.

Как отмечается, в результате инцидента по меньшей мере пострадали четыре человека, и как минимум один погиб.

До этого в полиции заявили, что были задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет. Однако правоохранительные органы не раскрывают других деталей инцидента.

Ранее сообщалось, что в Чикаго произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь и ранили около шести человек.