Два человека ради видео убили человека на Украине

На Украине два человека сняли на видео избиение мужчины на мосту около Сичеславской набережной в Днепре, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что двое людей избили 48-летнего мужчину, а потом сбросили его с моста в реку, записывая все на видео. Пострадавший скончался от полученных травм.

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По данным полиции, неизвестные уже задержаны. Ими оказались молодые люди.

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Ведется следствие.