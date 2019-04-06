Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Приостановка занятий йогой в московских СИЗО была якобы вызвана угрозой гомосексуализма, пишет «Московский комсомолец».

В конце марта 2019 года сенатор Елена Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность этих занятий, и их приостановили.

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Как утверждает газета, в ее распоряжении оказался документ, который лег в основу ее аргументации. Речь идет о письме профессора-богослова Александра Дворкина, который считается главным экспертом по сектантству, говорится в материале. В нем отмечается, что позы йоги якобы вызывают «неконтролируемое сексуальное возбуждение», и это ведет к гомосексуализму.

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.