Мужчина выпрыгнул из окна полиции ради дружбы

В московском отделении полиции по району Люблино мужчина выпрыгнул из окна, чтобы не свидетельствовать против друга, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, были задержаны два человека.

«Один из них подозревается в хранении наркотиков, второй — свидетель. Как раз свидетель ожидал возле кабинета, но по какой-то причине решил выпрыгнуть из окна», — сообщили в полиции.

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Когда сбежавшего задержали, он рассказал, что поступил так, потому что не хотел давать показания против своего друга.

Свидетель получил перелом и ему понадобилась медпомощь.