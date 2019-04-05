«Он зависим от алкоголя»: экс-главврач России отверг результаты анализов Порошенко

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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко усомнился в результатах экспресс-теста крови президента Украины Петра Порошенко, который не выявил присутствия в его организме психоактивных веществ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Онищенко заверил, что он смог определить алкогольную зависимость Порошенко по «психике, моторике и внешнему виду», минуя какие-либо медицинские анализы.

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«То, что он алкоголезависимый человек, это очевидно. Очевидно, и это даже не обсуждается», — подчеркнул доктор медицинских наук Онищенко.

Пытаясь объяснить результаты экспресс-теста, он предположил, что анализ был либо подделан, либо выявлял только определенное число промилле алкоголя.

Ранее были обнародованы результаты анализов Порошенко.