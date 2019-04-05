В Подмосковье вспыхнул пожар, есть жертвы

В деревне Трубино городского округа Щелково в жилом доме вспыхнул пожар. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по Московской области.

Как отмечается, три человека погибли в результате возгорания. Речь идет о женщине и двух мальчиках четырех и пяти лет. Еще четыре человека пострадали.

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Уточняется, что пожар начался в 09.51 мск. К его тушению были привлечены 32 пожарных и 11 единиц техники, спустя час возгорание потушили.

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