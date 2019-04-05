Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы

На Урале обвинение запросило Березовский городской суд назначить четырем подросткам, обвиняемым в убийстве инвалида, тюремное заключение сроком на девять лет и девять месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в 2018 году четверо подростков в нетрезвом состоянии в возрасте от 14 до 16 лет встретили на улице незнакомого 20-летнего молодого человека с «ограниченными возможностями здоровья».

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Как отмечается, подростки попросили парня купить им сигареты и предложили пройти через гаражи. Там они начали избивать жертву, используя в качестве оружия табурет, уточняет прокуратура.

Против подростков было заведено дело за убийство с особой жестокостью.

Ранее сообщалось, что организовавшая убийство матери, сестры и двух братьев девушка получила 16 лет тюрьмы в Москве.