Какую церковь поддержит Зеленский, рассказала его советник

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы будет поддерживать Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом заявила его советник по правовым вопросам Ирина Венедиктова «Украинские новости».

«Украина - светское государство, но для нашей самоидентичности получение томоса — самое важное», — подчеркнула Венедиктова.

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Она подчеркнула, что власть не может вмешиваться в религиозные вопросы, но обязана защищать достижения, что и будет делать Зеленский.

Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.