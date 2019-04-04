Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/887/12140887/RIAN_5736766.HR-pic905-895x505-99324.jpg">

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт). Об этом сообщает РБК.

По его словам, это связано с процессом урбанизации. Дома переносятся или демонтируются, и при этом оформляются документы для выплаты компенсаций.

Реклама

«У меня возник вопрос: а что, родовое село Рамзана Кадырова не имеет права иметь парковую зону, не имеет права на зеленые насаждения?», — отметил Умаров .

Он добавил, что не видит в подобной практике ничего удивительного, и такой подход одобряется.

Ранее сообщалось, что о принудительном демонтаже домов односельчан Кадырова узнали СМИ.