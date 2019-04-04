Снос домов односельчан Кадырова объяснили в правительстве Чечни
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал снос частных домов в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт). Об этом сообщает РБК.
По его словам, это связано с процессом урбанизации. Дома переносятся или демонтируются, и при этом оформляются документы для выплаты компенсаций.
Реклама
«У меня возник вопрос: а что, родовое село Рамзана Кадырова не имеет права иметь парковую зону, не имеет права на зеленые насаждения?», — отметил Умаров .
Он добавил, что не видит в подобной практике ничего удивительного, и такой подход одобряется.
Ранее сообщалось, что о принудительном демонтаже домов односельчан Кадырова узнали СМИ.