В российских школах изменят меры безопасности

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин сообщил, что в ведомстве разработали новую систему мер по обеспечению безопасности в школах. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, нововведения будут предусматривать ежегодное выделение дополнительных средств из федерального бюджета.

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Гребенкин отметил, что разработанный комплекс мер правового и организационного характера призван «если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений» в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о стрельбе в российских школах.