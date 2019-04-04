Взрыв на заводе в Нижегородской области прокомментировали в Ростехе
В Ростехе подтвердили взрыв на своем заводе в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Как отмечается, инцидент произошел при разгрузке материалов, применяемых в производстве. В результате произошедшего никто не погиб.
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«...в момент последующего взрыва в здании уже никого не было, жертв нет — это главное», — подчеркнули в Ростехе.
Уточняется, что в данный момент на месте ЧП работают экстренные службы.
«Причины произошедшего будут установлены в ходе дальнейших разбирательств», — заключили в Ростехе.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на заводе в Нижегородской области.