Взрыв произошел на заводе в Нижегородской области, разрушен цех

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приемную предприятия.

Как отмечается, после этого началось возгорание.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Жертв нет, больше никакой официальной информации нет», — уточнили в «Кристалле».

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Собеседник агентства в экстренных службах отметил, что взрыв, по их данным, полностью разрушил цех по производству взрывчатых веществ, идет горение на площади 150 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Калининграде загорелось здание завода, рухнула кровля.