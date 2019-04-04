Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России. Результаты опубликованы на сайте компании.

Как отмечается, исследование проводилось с июня по октябрь прошлого года. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов, не моложе 15 лет. При этом на вопрос «Если бы у вас была возможность, хотели бы вы переехать на постоянное место жительства в другую страну?» утвердительно ответили 20% жителей страны. Это показатель стад рекордным с 2007 года, когда такие исследование начали проводиться.

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Уточняется, что больше всего переезда хотели бы респонденты в возрасте от 15 до 29 лет. При этом уехать опрошенные хотели бы в Евросоюз (40%), Северную Америку (16%), а также в Германию (15%), США (12%), Японию и Канаду (по 5%).

Ранее в Кремле отреагировали на желание молодежи уехать за границу.