Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области

В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог «совладать с нервами» и обжег утюгом школьника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в местной полиции.

По информации источника, дети отказывались соблюдать дисциплину и «довели» педагога.

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«Учитель более 30 лет в школе отработал, не смог с нервами совладать, вырвал утюг из розетки и одному школьнику провел по спине», — сказал источник.

Отмечается, что ребенок получил ожоги, однако их степень не уточняется. Мать потерпевшего обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде.