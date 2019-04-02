Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог «совладать с нервами» и обжег утюгом школьника, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в местной полиции.
По информации источника, дети отказывались соблюдать дисциплину и «довели» педагога.
Реклама
«Учитель более 30 лет в школе отработал, не смог с нервами совладать, вырвал утюг из розетки и одному школьнику провел по спине», — сказал источник.
Отмечается, что ребенок получил ожоги, однако их степень не уточняется. Мать потерпевшего обратилась в полицию.
Ранее сообщалось, что ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде.