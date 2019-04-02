Норвежский шпион собирал данные о российских подлодках

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Задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Норвегии Фруде Берг собирал информацию о российских подлодках, передает ТАСС.

Об этом заявила прокурор Милана Дигаева в Мосгорсуде.

По ее словам, Берг собирал данные об атомных подводных лодках ВМФ России.

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Она также добавила, что задержанный сотрудничал с Норвежской разведывательной службой.

При это Берг на заседании суда свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что задержанный в России норвежец был сотрудником спецслужб.