Источник назвал причину второго взрыва в Петербурге

В Пушкине в Институте микробиологии произошел не взрыв, а бытовой инцидент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, лаборантка уронила колбу с химическими реактивами.

Девушка получила ожоги и была госпитализирована.

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«Похоже, этот инцидент и приняли за взрыв», — отметил источник.

Также в Петербурге произошел взрыв в административном здании на территории военной академии им. Можайского. На третьем этаже могут быть заблокированы до 15 человек.