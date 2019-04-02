Источник назвал причину второго взрыва в Петербурге
В Пушкине в Институте микробиологии произошел не взрыв, а бытовой инцидент, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, лаборантка уронила колбу с химическими реактивами.
Девушка получила ожоги и была госпитализирована.
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«Похоже, этот инцидент и приняли за взрыв», — отметил источник.
Также в Петербурге произошел взрыв в административном здании на территории военной академии им. Можайского. На третьем этаже могут быть заблокированы до 15 человек.