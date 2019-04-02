Москвичей попросили не бояться лис

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский призвал москвичей не бояться лис, передает агентство городских новостей «Москва».

«Лис стало намного больше, и сейчас мы проводим научное исследование совместно с комитетом ветеринарии. Ведем предупредительную и разъяснительную работу среди населения - объясняем, что лисы могут являться переносчиками бешенства, и поэтому контактировать с ними, как с собаками и кошками, не нужно, но и бояться их не надо», — сказал он.

Он также отметил, что в течение года в Москве будет разработан план действий по предотвращению угрозы со стороны лис для столичных жителей, и добавил, что больше всего лис на юге Москвы, однако они очень быстро мигрируют.