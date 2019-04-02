Скольким россиянам недоступна канализация, рассказали в Росстате

Доступа к централизованной канализации нет у 22,6% российских граждан, сообщает ФАН со ссылкой на данные Росстата.

Сообщается, что 16,8% россиян пользуются системой труб с выгребными ямами, 5,8% граждан вовсе не имеют доступ к системе канализации.

Также, 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в связи с чем они пользуются общественными санузлами или удобствами во дворе.

В ведомстве отметили, что ситуация по сравнению с 2016 годом намного улучшилась — тогда канализация отсутствовала у 23,6% граждан.