Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания. Об этом сообщает РИА «Новости».
В МВД заявили, что контрольная проверка закупок и условий хранения детского питания в настоящее время продолжается.
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«По итогам проверки шесть сотрудников медицинской организации привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что в прощальном зале морга находятся примерно три тонны каш и детского питания. Их стоимость оценивается в 1,5 млн руб.