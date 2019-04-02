Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий

В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МВД заявили, что контрольная проверка закупок и условий хранения детского питания в настоящее время продолжается.

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«По итогам проверки шесть сотрудников медицинской организации привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что в прощальном зале морга находятся примерно три тонны каш и детского питания. Их стоимость оценивается в 1,5 млн руб.