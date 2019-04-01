Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции «Коммерсанта». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным СК России по Свердловской области, произошедшее не имеет отношения к журналистской деятельности.

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«Установлен местный житель, подозреваемый в умышленном причинении имущественного ущерба офисному помещению», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что речь идет о 46-летнем безработном. После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант».