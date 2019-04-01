Как гематоген калечит россиян, рассказали ученые
Аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина пояснила, почему россиянам не нужно есть гематоген, передает НТВ.
Она пояснила, современные батончики делают в основном из сахара и наполнителей, в следствие чего он притупляет чувство голода и повышает уровень глюкозы в крови.
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Поедание современного гематогена может привести к вздутию живота, проблемам с желудочно-кишечным трактом и аллергии.
Ранее американское издание рассказало о любви россиян к гематогену, называя его «сладкими батончиками, сделанными из крови».