Девочка-маугли подарила омбудсмену котенка из пластилина

Брошенная в квартире в Москве 5-летняя девочка подарила омбудсмену Анне Кузнецовой котенка из пластилина, передает РИА «Новости».

Девочка вручила подарок, когда Кузнецова навестила ее в социальном центре.

«Когда я пришла, Люба меня сразу узнала. ...Мы вместе с ней слепили снеговика из пластилина, а после она мне сделала котенка, которого научилась лепить накануне с воспитателем», — рассказала она.

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Омбудсмен добавила, что девочка легко идет на контакт.

Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы начала говорить.