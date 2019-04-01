Девочка-маугли подарила омбудсмену котенка из пластилина
Брошенная в квартире в Москве 5-летняя девочка подарила омбудсмену Анне Кузнецовой котенка из пластилина, передает РИА «Новости».
Девочка вручила подарок, когда Кузнецова навестила ее в социальном центре.
«Когда я пришла, Люба меня сразу узнала. ...Мы вместе с ней слепили снеговика из пластилина, а после она мне сделала котенка, которого научилась лепить накануне с воспитателем», — рассказала она.
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Омбудсмен добавила, что девочка легко идет на контакт.
Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы начала говорить.