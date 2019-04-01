Пьяный москвич разбил полицейскому лицо и спустил на него овчарку

На юге Москвы пьяный местный житель напал на сотрудника полиции из-за сделанного ему замечания, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По словам источника, во дворе жилого дома неадекватный мужчина выгуливал агрессивную немецкую овчарку без намордника. Сотрудники МВД сделали мужчине замечание, которое его разозлило, после чего он ударил одного из полицейских кулаком в лицо.

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«После этого он спустил овчарку с поводка, и та укусила сотрудника МВД в область паха», — добавил источник.

После этого полицейские распылили в морду собаке слезоточивый газ, а на дебошира надели наручники. Пострадавший полицейский направился в поликлинику, а против собаковода возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В ноябре в Великобритании щенка чау-чау отправили в питомник за то, что он укусил полицейского.