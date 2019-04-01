Уволенная за фото в купальнике учительница ушла работать в институт

Уволенная за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова нашла новую работу, сообщает ТАСС.

Теперь она займет должность в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования, уточняет агентство.

Отмечается, что на работу экс-учительницы школы выйдет уже 2 апреля.

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Ранее сообщалось, что учителя устроили флешмоб с раздеванием после увольнения коллеги.

Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике. Из-за этого ее раскритиковали. Директриса школы, в которой работает женщина, стала говорить ей, что этот снимок является «пятном на репутации школы». Позднее женщину осудили и за другую ее фотографию, на которой она была в коротком платье и на каблуках.