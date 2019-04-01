ФСБ предъявило блогеру Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму
ФСБ предъявило уроженцу Дагестана блогеру Алибеку Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что следователи ФСБ обвинили Мирзеханова в участие в деятельности террористической организации, а также в склонении и вербовке в нее других.
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По словам источника, блогер своей вины не признает.
Ранее сообщалось, что дагестанский блогер Мирзеханов задержан в Москве по делу о терроризме.
До этого его обвиняли в том, что он вербовал и склонял людей уехать в Сирию.