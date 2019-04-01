ФСБ предъявило блогеру Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму

ФСБ предъявило уроженцу Дагестана блогеру Алибеку Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следователи ФСБ обвинили Мирзеханова в участие в деятельности террористической организации, а также в склонении и вербовке в нее других.

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По словам источника, блогер своей вины не признает.

Ранее сообщалось, что дагестанский блогер Мирзеханов задержан в Москве по делу о терроризме.

До этого его обвиняли в том, что он вербовал и склонял людей уехать в Сирию.