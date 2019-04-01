Стало известно, когда назовут причину падения самолета в Эфиопии

В МИД Эфиопии заявили, что предварительный отчет о крушении самолета Boeing 737 Max 8, разбившегося 10 марта, будет опубликован в понедельник 1 апреля, передает Reuters.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.

Ранее сообщалось, что Франция передала Эфиопии данные расшифровки «черных ящиков» разбившегося Boeing.