Неизвестные обстреляли прохожего в московском парке

В столице двое неизвестных напали на прохожего в парке по улице Александры Монаховой, передает РЕН ТВ.

По данным издания, один из нападавших восемь раз выстрелил в прохожего из травматического оружия. После чего скрылись.

Отмечается, что пострадавшего срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение левого предплечья и шеи.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на людей в Лондоне.