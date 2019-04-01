Неизвестные обстреляли прохожего в московском парке
В столице двое неизвестных напали на прохожего в парке по улице Александры Монаховой, передает РЕН ТВ.
По данным издания, один из нападавших восемь раз выстрелил в прохожего из травматического оружия. После чего скрылись.
Отмечается, что пострадавшего срочно госпитализировали. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение левого предплечья и шеи.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на людей в Лондоне.