Около 30 человек пропали без вести при тушении лесного пожара в Китае

При тушении пожара в лесу в юго-западной провинции Сычуань в Китае пропали около 30 человек, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что пожар в лесу начался вблизи населенного пункта Ялунцзян. На его тушение были направлены 689 человек, однако 30 из них пропали без вести.

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По последним данным, ветер резко усилился во время переправки специалистов из одного района в другой, а огонь стал быстрее распространяться по лесу.

Ранее сообщалось, что при взрыве у химзавода в Китае погибли более 20 человек.