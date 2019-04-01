Россиянин избил пенсионерку за еду и чайник

Мужчина избил пенсионерку в ее доме и украл еду с чайником в Губахе, сообщает vetta.tv со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, 33-летний неоднократно судимый мужчина украл ключи от дома у своей знакомой, после чего пробрался в дом, где встретил ее 64-летную мать. Он избил женщину, а потом вынес электрический чайник, DVD-плеер и продукты питания.

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В местной полиции уточнили, что потерпевшая выжила, а мужчину уже задержали. У него изъяли все украденное и вернули владельцам.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пенсионерку пытались задушить и оттаскали за волосы после замечания о курении.