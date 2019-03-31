В здании Минсельхоза обрушились строительные леса

Строительные леса обрушились на площади порядка 300 кв. м. при реконструкции министерства сельского хозяйства в центре Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняется.

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В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что помощь спасателей не понадобилась.

В октябре при реконструкции здания в центре Москвы произошло обрушение строительных лесов, пятеро рабочих упали.